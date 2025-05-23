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В Иране пригрозили США «новым Вьетнамом»

Генштаб Ирана пообещал США «новый Вьетнам или Афганистан» в ответ на угрозы
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Генштаб армии Ирана выпустил заявление, в котором пообещал устроить Соединенным Штатам «новый Вьетнам или Афганистан», если Вашингтон допустит ошибку в действиях на Ближнем Востоке. Обращение опубликовало агентство IRNA.

«Безобразия США в регионе в любом случае обернутся для них новым Вьетнамом или Афганистаном», — говорится в заявлении.

22 мая глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран в случае удара Израиля по иранским ядерным объектам будет рассматривать США как соучастника такой атаки и заставит их за нее ответить.

Министр также отметил, что ядерная программа Ирана находится под всесторонним контролем Международного агентства по атомной энергии, ни один из отчетов которого не указывал на ее отклонение от мирного характера.

Ранее президент Ирана оценил возможность заключения сделки с США по ядерной программе.

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