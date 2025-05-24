В ФРГ огласили последствия для экономики от пошлин США

Пошлины США против ЕС могут обойтись ФРГ примерно в €200 млрд к концу 2028 года

Возможное введение США импортных пошлин в размере 50% в отношении товаров из ЕС может обойтись ФРГ примерно в €200 млрд к концу 2028 года. Об этом сообщили в кельнском Институте германской экономики (IW).

Результаты исследования показывают, что пошлины снизят немецкий ВВП примерно на 0,1%, однако ущерб будет значительно больше. Всего в период с 2025 по 2028 год ВВП будет на 1,1% ниже, чем без пошлин.

Отмечается, что США импортирует некоторые товары только из Германии, например, автомобильные краны.

Недавно доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Вадим Ковригин заявил, что годовые потери США и ЕС в случае введения Вашингтоном пошлин в 50% на европейские товары могут составить более $200 млрд.

До этого сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если она будет производить iPhone не в Соединенных Штатах Америки.

Ранее в Минфине Германии рассказали о влиянии пошлин США.