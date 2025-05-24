Кандидат в президенты Польши пригласил конкурента пройти тест на наркотики

В Польше кандидат в президенты Навроцкий призвал оппонента к тесту на наркотики

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий предложил своему оппоненту, Рафалу Тшасковскому, пройти совместный тест на наличие наркотических веществ в организме. Об этом сообщает РИА Новости.

23 мая в эфире теледебатов Навроцкий положил в рот пакетик неизвестного наполнения, что вызвало активные обсуждения в интернете. Многие пользователи предположили, что он мог употреблять наркотики.

В ответ на вопрос радиостанции RMF FM Навроцкий признался, что использовал никотиновый «пауч», а также пригласил оппонента пройти тест на наркотики.

«Думаю, что общественное мнение имеет право знать, каково состояние нашего здоровья и какие субстанции присутствуют в наших организмах», – подчеркнул он.

В первом туре президентских выборов, прошедшем в минувшее воскресенье, Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Навроцкий — 29,54%. Оба кандидата вышли во второй тур, который состоится 1 июня.

11 мая в сети появилось видео с президентом Франции Макроном, прячущим в карман странный «пакетик». Президент Франции при появлении прессы под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал «пакетик» со стола и спрятал его в карман.

Ранее Елисейский дворец объяснил «секретный пакетик» Макрона.