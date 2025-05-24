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Медведев ожидает «дикого визга» от Европы о необходимости 30-дневного перемирия

Медведев: Европа скоро поднимет дикий визг о необходимости перемирия на Украине
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ряд европейских стран в скором времени «поднимут дикий визг» о необходимости срочно ввести 30-дневный режим прекращения огня на Украине и принять новые антироссийские санкции. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что зарубежные партнеры Киева продолжают хранить молчание по поводу атак украинских дронов на российские регионы. В том числе речь идет о массированных атаках в преддверии Дня Победы и в последние несколько суток.

«Сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне поднимут дикий визг о непропорциональном использовании силы, срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против РФ», — написал Медведев.

Он добавил, что в реальности европейские страны легко могут решить возникшую проблему. Для этого им надо лишь избавиться от украинских «паразитов», пояснил заместитель председателя СБ РФ.

24 мая российское министерство обороны заявило, что ночью в регионах страны были уничтожены 94 украинских дрона. В Белгородской области сбили 64 беспилотника, в Брянской области — 24, в Липецкой и Курской области — по два. Еще один летательный аппарат уничтожили в Воронежской области и столько же — в Тульской области.

В ночь на 23 мая в регионах РФ нейтрализовали 112 беспилотников, выпущенных армией Украины.

Ранее в Кремле прокомментировали атаки украинских дронов на российские регионы.

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