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Сирия приветствует решение США снять часть санкций с республики

МИД Сирии: Дамаск приветствует решение США снять санкции против республики
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Mohammad Bash/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Сирии приветствует решение США снять санкции против республики. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны, передает ТАСС.

«Мы приветствуем решение правительства США снять санкции, которые действовали против Сирии и ее народа на протяжении многих лет», — говорится в заявлении ведомства.

Несколькими часами ранее министерство финансов США выпустило лицензию, которая разрешает проводить ранее заблокированные операции в отношении Сирии. Из документа следует, что Вашингтон также снял санкции на 180 дней с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон решил приостановить действие санкций против Сирии для обеспечения Дамаска гуманитарной помощью. В частности, мера может поспособствовать обеспечению «электроэнергией, энергией, водой и санитарией».

Ранее Рубио рассказал, чего Трамп ждет от Сирии в ответ на облегчение санкций.

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