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Рубио рассказал, чего Трамп ждет от Сирии в ответ на облегчение санкций

Рубио: Трамп ждет от Сирии «быстрых шагов» в ответ на облегчение санкций
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп ожидает от Сирии «быстрых шагов» по приоритетным политическим направлениям в ответ на облегчение санкционного режима. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Президент ясно дал понять, что ожидает, что за облегчением санкций последуют быстрые шаги правительства Сирии по важным приоритетам политики», — сказал он.

Рубио добавил, что решение Вашингтона приостановить действие санкций против Сирии является первым шагом к новым отношениям между двумя государствами.

«Президент предоставляет сирийскому правительству шанс содействовать миру и стабильности внутри Сирии и в отношениях Сирии с соседями», — добавил американский госсекретарь.

23 мая министерство финансов Соединенных Штатов выпустило лицензию, которая разрешает проводить ранее заблокированные операции в отношении Сирии.

20 мая Рубио заявил, что руководство США опасается потери правительством Сирии власти в стране. По его словам, новые сирийские власти столкнулись с серьезными внутренними трудностями, и потому «потенциальный коллапс, полномасштабная гражданская война могут наступить через несколько недель или несколько месяцев».

Ранее Трамп назвал нового лидера Сирии «бойцом» и «крепким парнем».

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