В США разрешили проводить операции в отношении Сирии

Министерство финансов США выпустило лицензию, которая разрешает проводить ранее заблокированные операции в отношении Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте © настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц, разрешены», — говорится в сообщении.

Из документа следует, что США также сняли санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний. Однако в лицензии отмечается, что транзакции для России, Ирана и КНДР остаются запрещенными.

20 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское руководство опасается потери правительством Сирии власти в стране. По его словам, новые сирийские власти столкнулись с серьезными внутренними трудностями, и потому «потенциальный коллапс, полномасштабная гражданская война могут наступить через несколько недель или несколько месяцев».

Ранее Трамп назвал нового лидера Сирии «бойцом» и «крепким парнем».