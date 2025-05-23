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Блогер заявил, что экс-советник Януковича на выходных ездил на встречу с Зеленским

Блогер Шарий: экс-советник Януковича Портнов ездил на встречу с Зеленским
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News UTR

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, застреленный в столице Испании, в минувшие выходные встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком в Киеве. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Андрей Портнов, по моей информации, субботу и воскресенье провел в Киеве. Он встречался с Зеленским и главой офиса президента Ермаком... Вернулся он в понедельник», — отметил он.

В связи с тем Шарий призвал европейские правоохранительные органы проверить информацию о пересечении Портновым границы Украины. По его словам, экс-советник Януковича готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.

Утром 21 мая в Мадриде неизвестные застрелили Портнова, который в какое-то время, вероятно, консультировал команду президента Украины Владимира Зеленского. Газета El Pais писала, что нападавших было двое или трое.

Посол МИД РФ по особым поручениям Мирошник предположил, что убийство мужчины связано с его прошлым: он мог обладать информацией о Зеленском или его окружении. Экс-депутат Рады Олейник подтвердил, что у Портнова были враги среди украинской элиты. Его постоянно обвиняли в работе на российские спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что убитый в Испании Портнов числился в базе «Миротворца».

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