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В Финляндии могут запретить гражданам РФ приобретать недвижимость

Финляндия может запретить россиянам покупать недвижимость
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Власти Финляндии могут запретить гражданам России приобретать недвижимость. Об этом газете «Известия» рассказал заместитель председателя Александровского общества Алексей Булавцев.

11 апреля финский парламент поддержал закон, согласно которому разрешение на покупку недвижимости не будет выдаваться гражданину той страны, которая «ведет агрессивную войну и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии». Очевидно, что власти намерены ужесточить условия сделок именно для россиян.

Полный запрет на покупку недвижимости предполагается на иностранцев, не проживающих в Финляндии постоянно. Люди, имеющие двойное гражданство или постоянно проживающие в стране иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков и домов на них. Таким образом, запрет коснется примерно 20 тысяч проживающих в Финляндии россиян.

По словам Булавцева, принятый 11 апреля законопроект является первым в истории Финляндии по-настоящему дискриминационным, так как он напрямую нарушает §6 конституции страны и действующий закон о равенстве.

2 апреля сообщалось, что власти Финляндии могут столкнуться с тысячами судебных исков от понесших потери россиян из-за решения в одностороннем порядке закрыть границу с РФ.

Ранее сообщалось, что новым мэром Хельсинки станет политик российского происхождения.

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