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МИД РФ назвал цель обстрела российских территорий ВСУ

МИД РФ: атаки ВСУ по территории России призваны сорвать переговоры о мире
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Новости Тёткино/VK

Массовые атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России в мае текущего года призваны сорвать переговоры об урегулировании конфликта. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России, передает РИА Новости.

«Подчеркнем, наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной», — заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Россия нанесет ответный удар по украинским территориям, выбирая в качестве целей исключительно военные объекты и предприятия ВПК.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о получении от Украины списка на обмен «1000 на 1000».

Договоренности о соответствующем обмене российская и украинская делегации достигли в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая. Также стороны решили обменяться планами по прекращению огня.

Ранее Песков отреагировал на предложение папы Римского провести новые переговоры в Ватикане.

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Переговоры о мире на Украине
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