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На Украине национализировали земли, принадлежавшие россиянам

СБУ национализировала земельные участки под Киевом, принадлежавшие россиянам
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Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу о национализации 176 сельскохозяйственных участков в Киевской области, принадлежавших россиянам. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины», — сообщили в ведомстве.

Общая площадь участков составляет более 100 гектаров. Эти участки были получены россиянами в наследство от своих родственников еще до начала СВО.

До этого бывший офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что украинские спецслужбы начали массово вербовать россиян для совершения диверсий и терактов в РФ, в то время как раньше использовали для этого своих же военных.

10 декабря о том, что Украина активизировала вербовку граждан для диверсий в России, сообщал директор ФСБ Александр Бортников. Он добавил, что в 2024 году количество террористических посягательств на Россию значительно увеличилось.

Ранее российские силовики задержали иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ.

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