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Стала известна дата встречи членов комитета Госдумы РФ с депутатом Европарламента

Депутаты ГД встретятся с представителем Европарламента от Люксембурга 26 мая
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Максим Блинов/РИА Новости

Члены комитета Государственной думы РФ по международным делам в понедельник проведут встречу с депутатом Европейского парламента от Люксембурга Фернаном Картхайзером. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Встреча запланирована на 26 мая 2025 года, в 12:30 по мск. В ходе мероприятия депутаты обсудят актуальные вопросы международной повестки.

23 мая Картхайзер заявил в социальной сети X о своем намерении посетить Москву по приглашению Госдумы.

Он также отметил, что оплатит свою поездку из собственных средств. Это связано с тем, что Европейский парламент блокирует дипломатические усилия евродепутатов по организации встреч с представителями России. При этом он подчеркнул, что не будет получать финансирование из других источников.

10 мая состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с депутатами ЕП и национальных парламентов стран Европы. Среди участников были представители ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии, Болгарии и Сербии.

Ранее в Евросоюзе заявили, что планируют усилить санкционное давление на РФ.

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