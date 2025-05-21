В Евросоюзе высказались о новых санкциях против России

Европейский союз (ЕС) продолжит оказывать давление на Россию и уже работает над следующим пакетом санкций. Об этом заявила представитель Евросоюза Анита Хиппер, передает РИА Новости.

«Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления. Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями», — сказала она.

20 мая Совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Захарова, комментируя новые санкции ЕС, подчеркнула, что Россия никогда не откликалась на ультиматумы. Она отметила, что Евросоюз, угрожая РФ санкциями, хочет обеспечить Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения военных действий.

Ранее в Совфеде предложили, как России ответить на новые санкции.