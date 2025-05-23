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ЕС планирует наложить санкции на «Северный поток 2»

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против «Северного потока 2»
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РИА Новости

Евросоюз рассматривает механизмы введения санкций против «Северного потока 2» на фоне возможного возобновления работы этого трубопровода. Об этом пишет Bloomberg.

В поддержку такого решения выступает правительство ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем. По данным агентства, ввод санкций в отношении газопроводов рассматривается как политический шаг в поддержку плана ЕС по постепенному отказу от импорта российского газа к 2027 году и отказа от «соблазна» полагаться на поставки газа из РФ в будущем.

«Это упреждающий удар против любой политической ностальгии по «дешевому» российскому газу», — прокомментировала эти планы исследовательница из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

До этого о том, что Еврокомиссия изучает возможность введения санкций против «Северного потока — 2», заявляла 12 мая представительница Еврокомиссии Паула Пинью. При этом она не стала уточнять, в чем могут заключаться эти рестрикции.

Ранее в Германии допустили новую атаку на «Северный поток – 2».

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