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В Германии допустили новую атаку на «Северный поток – 2»

Политик Нимайер: атака на «Северный поток — 2» возможна в любой момент
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РИА Новости

Новая атака на «Северный поток – 2» технически возможна в любой момент. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«С технической точки зрения, это можно сделать в любой момент. И в прошлый раз это была военная операция, а не просто атака пары ныряльщиков, доплывших на лодке», — подчеркнул он.

Переход немецкой части «Северного потока – 2» под юрисдикцию государства может обезопасить энергетический объект от потенциальных атак, добавил политик.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может узнать, кто взорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», даже без проведения соответствующего расследования.

Он добавил, что «многие люди знают, кто взорвал» «Северные потоки». При этом американский лидер подчеркнул, что Москва к диверсии не причастна — он, как и ранее, отвергает утверждения тех, кто обвиняет в произошедшем Россию.

Ранее в Европе высказались о возможности восстановления объемов поставок российского газа в ЕС.

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