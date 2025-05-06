Новая атака на «Северный поток – 2» технически возможна в любой момент. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«С технической точки зрения, это можно сделать в любой момент. И в прошлый раз это была военная операция, а не просто атака пары ныряльщиков, доплывших на лодке», — подчеркнул он.

Переход немецкой части «Северного потока – 2» под юрисдикцию государства может обезопасить энергетический объект от потенциальных атак, добавил политик.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может узнать, кто взорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», даже без проведения соответствующего расследования.

Он добавил, что «многие люди знают, кто взорвал» «Северные потоки». При этом американский лидер подчеркнул, что Москва к диверсии не причастна — он, как и ранее, отвергает утверждения тех, кто обвиняет в произошедшем Россию.

Ранее в Европе высказались о возможности восстановления объемов поставок российского газа в ЕС.