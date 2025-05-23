В США попросили убрать из российской делегации Мединского

Команда президента США Дональда Трампа обратилась к Москве с просьбой не посылать на следующие переговоры РФ и Украины «сторонников жесткой линии», включая помощника российского лидера Владимира Путина Владимира Мединского. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Американские официальные лица сигнализируют российским коллегам, что те предпочли бы избежать участия таких сторонников жесткой линии, как Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что американские чиновники находятся в контакте с украинской стороной, чтобы обеспечить проведение переговоров. По информации Bloomberg, лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан, чтобы привлечь Россию и Украину к мирным переговорам, после того как Трамп заявил, что папа Римский Лев XIV выразил интерес к этой идее.

Однако российская сторона не заинтересована в проведении переговоров в Ватикане и настаивает на Стамбуле. Как пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров, это «не элегантно», когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин конфликта.

Ранее Лавров оценил развитие переговорного процесса между Москвой и Киевом.