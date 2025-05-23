В Риме стартовал пятый раунд переговоров между Ираном и США

В Риме начался пятый раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе

Пятый раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе начался в Риме. Об этом сообщает ISNA.

По данным агентства, иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Кроме того, в состав делегации США вошел директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, иранской — заместители главы министерства иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

Переговоры проходят в резиденции посла Омана. Глава МИД страны Бадр аль-Бусаиди выступает на них в качестве посредника.

Четвертый раунд непрямых переговоров между странами состоялся 11 мая в Маскате при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились после двухнедельного перерыва. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

На этих встречах обсуждался полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее Иран предупредил США об ответственности в случае удара Израиля по ядерным объектам.