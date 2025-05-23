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В Китае заявили о готовности открыть новую главу сотрудничества с ФРГ

Си Цзиньпин: КНР готова открыть новую главу сотрудничества с ФРГ
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Илья Питалев/РИА Новости

Китай готов открыть новую главу китайско-германского стратегического сотрудничества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает Xinhua.

«Стратегическое значение отношений Китая с Германией и ЕС является все более значимым. Здоровые отношения Китая с ФРГ соответствуют интересам и ожиданиям как китайской, так и европейской сторон», — приводит его слова агентство.

Отмечается, что китайский лидер выразил готовность совместно с ФРГ возглавить новое развитие отношений Китая с Евросоюзом для вклада в стабильный рост мировой экономики.

Во время телефонного разговора лидеры также обменялись мнениями по украинскому кризису.

Недавно Си Цзиньпин призвал устранить коренные причины конфликта на Украине. Он добавил, что Пекин выступает за всеобъемлющее и устойчивое решение конфликта на Украине ради глобальной безопасности.

Ранее Макрон понадеялся на Си Цзиньпина в вопросе установления мира на Украине.

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