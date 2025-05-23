На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил намерение Брюсселя лишить Венгрию права голоса

Политолог Рар: ЕС окончательно перестает считаться демократией
close
Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал планы Брюсселя лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. По его мнению, ЕС окончательно перестает считаться демократией.

«Западные либеральные элиты стали активнее «обороняться» против инакомыслия и альтернативных мейнстриму точек зрения, прибегать к запугиваниям и репрессиям. Они перестали отличаться от «авторитарных режимов», которые сами так яростно критикуют», — отметил эксперт.

По его прогнозам, Венгрию рано или поздно лишат голоса в ЕС. Аналогичные меры примут против Словакии. Чтобы оправдать столь радикальные решения, Брюссель может объявить «чрезвычайное положение», считает Рар.

Накануне сообщалось, что Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе.

Статья предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства — члена объединения, которое было признано нарушителем.

В апреле британское издание The Guardian писало, что страны ЕС хотят пойти на такой шаг после попыток Венгрии помешать поддержке Украины.

Ранее в Европе нашли способ обхода вето Венгрии на санкции против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами