Политолог оценил намерение Брюсселя лишить Венгрию права голоса

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал планы Брюсселя лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. По его мнению, ЕС окончательно перестает считаться демократией.

«Западные либеральные элиты стали активнее «обороняться» против инакомыслия и альтернативных мейнстриму точек зрения, прибегать к запугиваниям и репрессиям. Они перестали отличаться от «авторитарных режимов», которые сами так яростно критикуют», — отметил эксперт.

По его прогнозам, Венгрию рано или поздно лишат голоса в ЕС. Аналогичные меры примут против Словакии. Чтобы оправдать столь радикальные решения, Брюссель может объявить «чрезвычайное положение», считает Рар.

Накануне сообщалось, что Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе.

Статья предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства — члена объединения, которое было признано нарушителем.

В апреле британское издание The Guardian писало, что страны ЕС хотят пойти на такой шаг после попыток Венгрии помешать поддержке Украины.

Ранее в Европе нашли способ обхода вето Венгрии на санкции против РФ.