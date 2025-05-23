Unherd: стратегия Киева по санкциям ослабит НАТО и разрушит отношения ЕС и США

Стратегия Украины по дальнейшему продвижению идеи о новых санкциях против России навредит отношениям Европы и США, а также ослабит НАТО. Об этом пишет портал Unherd.

«Такая стратегия (требование Киевом европейских санкций против России – прим. ред.) больше выгодна Владимиру Путину, чем Киеву, поскольку приведет к двойному процессу, который увеличит пропасть между США и Европой по Украине и, в свою очередь, ослабит единство НАТО», — говорится в сообщении издания.

Намерение Украины пролоббировать санкции на покупателей российских энергоносителей не будет успешным, так как для осуществления таких планов необходимо участие США.

На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не предается иллюзиям в отношениях с США и исходит из того, что Вашингтон может радикально менять свою позицию.

Министр подчеркнул, что Москва это учитывает, планируя свои шаги.

По его мнению, нынешние российско-американские отношения можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности».

Ранее Трамп согласился с ультиматумом Европы Путину, но потом передумал.