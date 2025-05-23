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Лавров охарактеризовал попытки разговаривать с РФ с позиции силы

Лавров назвал бесполезными попытки разговаривать с РФ с позиции силы
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал бесполезными попытки вести диалог с РФ с позиции силы. Об этом пишет ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства 23 мая выступил на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. Во время мероприятия он обратил внимание, что до недавнего времени Украина отказывалась вести переговоры об урегулировании конфликта и выражала уверенность, что изменить ситуацию на фронте поможет только стратегическое поражение РФ.

«Потом, когда они стали понимать изменения ситуации на линии боевого соприкосновения, далеко не в пользу киевского режима, у них стали звучать новые нотки опять-таки против остановки боевых действий и против начала переговоров», — отметил дипломат.

Он уточнил, что Киев стремился занять позицию силы, прежде чем восстановить диалог с Москвой.

«Пусть вспомнят, как их предки, прародители пытались разговаривать с РФ с позиции силы. Но бесполезно», — добавил Лавров.

Также министр высказался о нынешних призывах Украины ввести 30-дневный режим прекращения огня в зоне боевых действий. Дипломат выразил уверенность, что Киев просит о «передышке», исключительно чтобы перевооружить армию.

16 мая в Турции прошли первые за три года прямые переговоры между представителями РФ и Украины. Возглавивший российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Москва осталась довольна итогами встречи.

Ранее журналисты узнали, когда может состояться второй раунд переговоров РФ и Украины.

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