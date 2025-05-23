В Кремле ответили на вопрос о значении площадки для переговоров с Украиной

Песков: договоренностей по следующей площадке для переговоров с Украиной нет

Договоренностей по новой площадке для российско-украинских переговоров пока нет, решение должно приниматься обеими сторонами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, пока решения и договоренностей по следующей площадке для переговоров нет. Разумеется, это решение не может приниматься одной стороной, это должно быть решение двух сторон», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли значение площадка для переговоров.

После недавних телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Ватикане. Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal, а также заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

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