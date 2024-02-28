Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США раскритиковали экономическую политику ФРГ

WSJ: правительство ФРГ просчиталось в энергетической политике и обороне

close
100%
Markus Schreiber/AP

В США раскритиковали экономическую политику канцлера Германии Олафа Шольца, которая привела к спаду в экономике страны. Об этом пишет эксперт-международник Уолтер Рассел Мид в своей колонке Wall Street Journal.

Мид отмечает падение ВВП Германии в 2023 году на 0,3%. Объем промышленного производства снижается уже 8 месяцев подряд. Крупнейшие компании, включая BASF, объявляют о сокращении расходов в ФРГ из-за высоких цен на энергоресурсы.

«Ошибочная энергетическая политика привела к структурно более высоким ценам на энергоносители», — пишет колумнист WSJ.

Эксперт напомнил, что Германия отказалась от планов Дональда Трампа ввести санкции против «Северного потока – 2».

Автор также критикует недостаточные, по мнению газеты, расходы Германии на оборону. Министр обороны ФРГ недавно признал, что стране может потребоваться тратить на вооруженные силы до 3,5% ВВП вместо обещанных 2%.

Экономический кризис усугубляют внутрикоалиционные противоречия правительства Шольца, резюмирует американский журналист. Он прогнозирует рост популярности в ФРГ оппозиционной правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) .

До этого стало известно, что в Германии хотят обязать беженцев работать за €0,8 в час.

Ранее лидер немецкой партии призвал вернуться к российским энергоресурсам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами