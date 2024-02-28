В США раскритиковали экономическую политику ФРГ

В США раскритиковали экономическую политику канцлера Германии Олафа Шольца, которая привела к спаду в экономике страны. Об этом пишет эксперт-международник Уолтер Рассел Мид в своей колонке Wall Street Journal.

Мид отмечает падение ВВП Германии в 2023 году на 0,3%. Объем промышленного производства снижается уже 8 месяцев подряд. Крупнейшие компании, включая BASF, объявляют о сокращении расходов в ФРГ из-за высоких цен на энергоресурсы.

«Ошибочная энергетическая политика привела к структурно более высоким ценам на энергоносители», — пишет колумнист WSJ.

Эксперт напомнил, что Германия отказалась от планов Дональда Трампа ввести санкции против «Северного потока – 2».

Автор также критикует недостаточные, по мнению газеты, расходы Германии на оборону. Министр обороны ФРГ недавно признал, что стране может потребоваться тратить на вооруженные силы до 3,5% ВВП вместо обещанных 2%.

Экономический кризис усугубляют внутрикоалиционные противоречия правительства Шольца, резюмирует американский журналист. Он прогнозирует рост популярности в ФРГ оппозиционной правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) .

До этого стало известно, что в Германии хотят обязать беженцев работать за €0,8 в час.

Ранее лидер немецкой партии призвал вернуться к российским энергоресурсам.