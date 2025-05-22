Британия обвинила Россию во взломе камер в целях слежки за поставками ВСУ

Guardian: РФ взломала тысячи камер на Украине и в ЕС для слежки за поставками

Российские хакеры из разведки ГРУ могли взломать тысячи камер в Европе и на Украине, чтобы отслеживать военные поставки Киеву и препятствовать предоставлению помощи ВСУ. С таким утверждением выступила британская газета The Guardian.

«Великобритания заявила, что подразделение ГРУ получило доступ к камерам возле переправ, военных объектов и железнодорожных станций в ключевых местах Европы», — говорится в сообщении издания.

Утверждается, что взлом камер произошел якобы российской разведкой с целью сорвать помощь Украине, а также «шпионить за западными поставками» Киеву.

Речь идет о якобы взломе камер на переездах и железнодорожных станциях, а также вблизи военных объектов.

Отмечается, что около 10 тысяч камер были использованы вблизи «военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения материалов в Украину», из которых 80% находились на Украине и 10% в Румынии.

21 мая американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что власти Бразилии раскрыли девятерых «российских разведчиков», по меньшей мере двое из них арестованы.

Ранее российских дипломатов обвинили в проникновении в парламент Британии.