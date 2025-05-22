Трамп отверг идею «безусловного» перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп отверг предложение лидеров Евросоюза о «безусловном» прекращении огня на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников газеты, некоторые европейские лидеры в ходе телефонного разговора с Трампом настаивали, что результатом возможных переговоров РФ и Украины в Ватикане должно стать «безусловное» прекращение огня. В свою очередь глава Белого дома ответил, что ему «не нравится» этот термин в рамках обсуждения мирных переговоров.

Кроме того, как утверждает издание, Трамп заявил лидерам ЕС, что президент РФ Владимир Путин «считает, что движется к победе».

До этого немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила о страхе европейских лидеров, связанном с выходом США из переговорного процесса по Украине.

По данным таблоида, одной из важнейших внешнеполитических целей нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца является не допустить ухода Трампа из этого процесса.

В Bild рассказали, что во время телефонного разговора Мерц вместе с лидерами Франции, Италии и Финляндии предложили Трампу провести «техническую встречу» между странами Европы и США, чтобы подготовить второй раунд переговоров РФ и Украины. В газете отметили, что «к облегчению европейцев» Трамп согласился с этим предложением.

Ранее Рубио заявил, что Россия хочет получить на Украине то, на что не имеет права.