В Европе оценили перспективу перезапуска «Северного потока»

Евродепутат Блага: «Северный поток» вряд ли запустят в ближайшее время

Газопровод «Северный поток» вряд ли смогут вновь ввести в эксплуатацию в ближайшее время из-за позиции властей Германии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил евродепутат от Словакии Любош Блага.

«Я не думаю, что это очень реалистично, потому что есть немцы, которые застряли в русофобии, и это просто трагедия для Евросоюза», - подчеркнул евродепутат.

По словам Благи, такие немецкие политики, как лидер консерваторов в Германии, победитель парламентских выборов Фридрих Мерц, а также лидер немецких социал-демократов, нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц не готовы к возобновлению перекачки газа по «Северному потоку».

До этого немецкая газета Bild писала, что правительство Германии ищет способ, который позволит не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2» в результате возможных договоренностей между Россией и США.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее FT сообщало, что Россия и США работают над перезапуском «Северного потока – 2».