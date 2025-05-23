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Американский профессор дал совет Трампу после его беседы с Путиным

Профессор Миршаймер: у Трампа осталось два пути урегулирования на Украине
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Daniel Torok/White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным имеет лишь два варианта действий в рамках процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Он (американский лидер. — «Газета.Ru») должен либо принять требования РФ, либо выйти [из переговоров с российскими властями]», — отметил эксперт.

По мнению Миршаймера, Трамп скорее откажется от попыток поддержки Киева и перестанет участвовать в переговорном процессе, предоставив европейским странам возможность самостоятельно урегулировать конфликт. Нынешний президент США может пойти на такой шаг, чтобы не стать «Джо Байденом номер два».

В то же время профессор назвал смехотворными утверждения о том, что европейцы смогут «оттеснить» русских, оставшись с ними один на один.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 19 мая, через три дня после первых с 2022 года прямых переговоров между российской и украинской делегациями в Турции. Беседа глав двух государств длилась более двух часов, при этом президент РФ назвал ее содержательной и полезной.

Ранее в Совете Федерации РФ оценили роль Трампа в урегулировании на Украине.

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