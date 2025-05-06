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Трамп перестал финансировать исследования вирусов

Белый дом: Трамп перестал финансировать исследования вирусов, подобных COVID-19
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Annabelle Gordon/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий финансирование за счет государственного бюджета исследований потенциально опасных вирусов с возможными мутациями, в том числе в других странах. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В указе говорится, что исследования вирусов создают угрозу для благополучия граждан и финансирование исследований требует незамедлительного прекращения.

«Администрация Байдена разрешила опасные исследования по приобретению функций в Соединенных Штатах при недостаточном уровне надзора. Она также активно одобрила через Национальные институты здравоохранения федеральное финансирование исследований в области естественных наук в Китае и других странах, где существует ограниченный надзор со стороны Соединенных Штатов или разумные ожидания обеспечения биобезопасности», — говорится в сообщении.

Трамп добавил, что длительное время подозревал, что причиной пандемии COVID-19 послужила утечка в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

До этого администрация президента США запустила специальную страницу на сайте Белого дома, посвященную происхождению коронавируса SARS-CoV-2. Она сменила прошлую, которая велась при Джо Байдене.

Ранее Меркель высказалась об обвинениях в сокрытии данных о коронавирусе.

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