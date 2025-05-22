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В Госдепе анонсировали введение санкций против Судана

Госдеп: США введут санкции против Судана из-за подозрений в применении химоружия
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Joshua Roberts/Reuters

Власти США в течение двух недель планируют ввести санкции против Судана из-за предполагаемого применения республикой химического оружия. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента, пишет РИА Новости.

В Вашингтоне считают, что Судан применил химическое оружие в прошлом году.

«По истечении 15-дневного периода, в течение которого будет уведомлен Конгресс, США введут санкции против Судана, которые будут включать в том числе ограничения на американский экспорт в арабскую страну и на доступ к кредитам американского правительства», — отмечается в заявлении.

В Госдепе также назвали примерную дату вступления в силу этих санкций — 6 июня 2025 года.

22 мая лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил, что новые санкции против России будут утверждены в ближайшее время, если Москва не согласится на прекращение боевых действий на Украине. По его словам, новые ограничения могут принудить РФ к переговорам.

21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон оставляет за собой право ужесточить санкции в отношении России, но предпочел бы не прибегать к этой мере в процессе урегулирования украинского кризиса.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп не стал вводить санкции в отношении РФ.

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