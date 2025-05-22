В бундестаге назвали появление танковой бригады ФРГ в Литве сигналом для Путина

Депутат Хофрайтер: танковая бригада ФРГ нужна в Литве, чтобы Путин не атаковал ЕС

Депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер заявил, что отправка танковой бригады в Литву имеет чрезвычайно важное стратегическое значение по сдерживанию России, поскольку Кремль якобы стремится восстановить «Российскую империю». Его слова приводит телеканал N-tv.

«Это имеет чрезвычайно большое значение, поскольку страны Балтии в частности подвергаются огромной угрозе со стороны России. И именно поэтому очень, очень важно, чтобы европейские войска находились там в достаточном количестве, чтобы Путин даже не подумал о попытке атаковать Европейский союз здесь или где-либо еще», — заявил Хофрайтер.

Депутат утверждает, что Кремль якобы хочет «завоевать» Прибалтику и Молдавию, чтобы восстановить «старую Российскую империю». Он призвал серьезно относиться к этому и понимать угрозу.

До этого агентство Bloomberg писало, что Германия нарастит численность танковой бригады на территории Литвы ради сдерживания России. По его данным, ФРГ намерена завершить формирование бригады к концу 2027 года и ее численность состава будет достигать порядка 5000 человек в Литве.

Ранее в Германии рассказали о планах Путина включить Украину в «Российскую империю».