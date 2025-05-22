Германия нарастит военное присутствие на границах России

Германия нарастит численность танковой бригады на территории Литвы ради сдерживания России. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

По его данным, ФРГ намерена завершить формирование бригады концу 2027 года, и ее численность состава будет достигать порядка 5000 человек в Литве. Отмечается, что будет первая постоянно развернутая за рубежом танковая бригада Германии со времен Второй мировой войны»,

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов стать главной опорой сдерживания России на континенте и намерен развернуть на территории Литвы полноценную военную бригаду до 2027 года. Он заявил, что Германия осознает свою ответственность как «центрального логистического узла в Европе, что гарантирует, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости».

Ранее министр обороны Германии рассказал об ошибке Трампа в отношении Путина.