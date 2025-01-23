Вучич допустил, что Украина вступит в Евросоюз быстрее Сербии

Вучич: Украина находится ближе к вступлению в Евросоюз, чем Сербия

Украина в связи с политической ситуацией может вступить в Евросоюз быстрее, чем Сербия. Об этом заявил президент балканской республики Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink.

«Политически, безусловно, Украина ближе нас (к вступлению в ЕС. — «Газета.Ru»), что логично. Вероятно, и ближе всех», — отметил он.

Вучич подчеркнул, что «по остальным пунктам» Сербия находится намного дольше на пути к вступлению в Евросоюз.

В декабре 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что переговоры с Украиной о вступлении страны в состав Евросоюза могут начаться в начале 2025-го. Условием для этого шага должна стать «хорошая работа» Киева над выполнением требований, необходимых для вступления Украины в ЕС, добавила она.

В конце октября немецкий политолог Александр Рар подчеркивал, что США могут заставить Евросоюз принять Украину в свой состав. В качестве аргумента Вашингтон может использовать «план Маршалла», с помощью которого в свое время Соединенные Штаты «спасли» Европу. Вступление страны в объединение считается некой гарантией того, что украинская экономика будет спасена от обвала за счет многолетней помощи и инвестиций со стороны Европы, добавил эксперт.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 1 марта 2022 года Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Ранее стала известна сумма, которую ЕС предоставит Украине в 2025 году.