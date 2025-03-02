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В Сербии оценили возможность отправки миротворцев на Украину

Вулин заявил, что отправка миротворцев на Украину невозможна без России
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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Сербия считает, что отправка миротворцев на Украину невозможна без согласия России. Об этом сообщил ТАСС заявил замглавы сербского правительства Александар Вулин.

По его словам, этот шаг будет означать, что страны пытаются навязать свое военное присутствие на украинской или российской стороне. Он уверен, что такое невозможно.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. По информации издания, Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа хочет еще на год продлить украинский конфликт. По его словам, в ЕС надеются таким образом ослабить Россию, чтобы она просила мира. Рубио отметил, что это «не очень реалистичный» план.

Ранее Сергей Лавров рассказал, какие страны требуют «продолжения банкета» на Украине.

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