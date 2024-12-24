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Посольство Сербии на Украине возобновило работу

Сербия возобновила работу своего посольства в Киеве
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kiev.mfa.gov.rs

Сербия возобновила работу своего посольства в Киеве спустя более чем два года. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

«Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко принял копии верительных грамот у посла Республики Сербия на Украине Андона Сапунджи. Александр Мищенко поздравил дипломата с началом его миссии на Украине», — говорится в сообщении.

Посольство Сербии было эвакуировано с территории Украины в начале марта 2022 года. Сотрудники дипломатическо-консульского представительства были эвакуированы в Белград, где продолжили выполнять свои обязанности.

В конце ноября посольство США на Украине возобновило свою работу после приостановки из-за возможной атаки на украинскую столицу.

20 ноября американское диппредставительство объявило о закрытии из-за «возможной угрозы серьезного нападения на Киев». Госдеп США рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее Зеленский прокомментировал закрытие ряда посольств в Киеве.

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