Посольство Сербии на Украине возобновило работу

Сербия возобновила работу своего посольства в Киеве спустя более чем два года. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

«Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко принял копии верительных грамот у посла Республики Сербия на Украине Андона Сапунджи. Александр Мищенко поздравил дипломата с началом его миссии на Украине», — говорится в сообщении.

Посольство Сербии было эвакуировано с территории Украины в начале марта 2022 года. Сотрудники дипломатическо-консульского представительства были эвакуированы в Белград, где продолжили выполнять свои обязанности.

В конце ноября посольство США на Украине возобновило свою работу после приостановки из-за возможной атаки на украинскую столицу.

20 ноября американское диппредставительство объявило о закрытии из-за «возможной угрозы серьезного нападения на Киев». Госдеп США рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее Зеленский прокомментировал закрытие ряда посольств в Киеве.