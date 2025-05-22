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Захарова заявила, что уважает Трампа за позицию по Украине

Захарова: слова Трампа о прекращении кровопролития на Украине вызывают уважение
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Слова президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего прекращения кровопролития на Украине приковывают к себе внимание и вызывают уважение. Об этом в ходе выступления на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, впервые за 10 лет истории Соединенных Штатов в стране появился лидер, который озвучил словосочетание «первопричина кризиса». Дипломат отметила, что ранее подобного не делал никто из госсекретарей, хотя им платят зарплату за то, чтобы они изучали историю конфликта.

«Поэтому, конечно, его заявления вызывают внимание и уважение в той части, в которой они касаются необходимости завершить чудовищное кровопролитие, которое было начато, как он сам сказал, предыдущей администрацией, назвав вещи своими именами», — добавила Захарова.

До этого журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников писал, что Трамп хочет наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

В публикации говорится, возможная встреча лидеров в будущем будет касаться переговоров о мире на Украине. По словам американских чиновников, Трамп хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить с Путиным торговую сделку, которая в том числе затронет редкоземельные минералы РФ.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

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