Володин оценил идею переименовать Волгоград в Сталинград

Требующим возвращения названия Сталинград Волгограду представителям Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) сначала нужно признать, что свое название город утратил в СССР в период попыток уничтожить память об Иосифе Сталине. Об этом на заседании Госдумы заявил спикер палаты Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите - верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — заявил он.

По словам политика, во всех регионах страны, в каждом районе стоят памятники Владимиру Ленину, поскольку они отнесены к объектам федерального значения и их снос запрещен. В связи с этим он поднял вопрос о том, куда делись памятники Сталину и кто их снес.

Володин подчеркнул, что представители КПРФ говорят о роли Сталина, однако самостоятельно ранее не оставили «камня на камне» от его наследия на XX cъезде партии в 1956 году.

До этого общественное движение «Ветераны России» направило обращение российскому президенту Владимиру Путину с предложением вернуть городу Волгограду название Сталинград. По мнению активистов, возвращение к старому названию позволит привлечь в город больше туристов.

Ранее Путин не исключил возвращения Волгограду имени Сталинград.