На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский мэр передал Путину слова поддержки от иностранных коллег

Мэр Казани Метшин передал слова поддержки зарубежных коллег Путину
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Мэры зарубежных городов, входящих в Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+, передают слова поддержки и пожелания успехов президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, пишет ТАСС.

«Мы активно работаем в интересах наших жителей. И вот я с удовольствием передаю слова и надежды, и большой поддержки моих коллег — зарубежных мэров», — сказал он Путину.

Он пояснил, что иностранные мэры надеются на успех российского лидера в установлении более справедливого многополярного мира. Метшин прибыл в Кремль для награждения. Ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В этот же день российский лидер вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болилой и главврачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Оба врача, несмотря на постоянную угрозу жизни, продолжали работать в Херсонской области.

Ранее Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного в Кремле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами