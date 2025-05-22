Российский мэр передал Путину слова поддержки от иностранных коллег

Мэры зарубежных городов, входящих в Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+, передают слова поддержки и пожелания успехов президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, пишет ТАСС.

«Мы активно работаем в интересах наших жителей. И вот я с удовольствием передаю слова и надежды, и большой поддержки моих коллег — зарубежных мэров», — сказал он Путину.

Он пояснил, что иностранные мэры надеются на успех российского лидера в установлении более справедливого многополярного мира. Метшин прибыл в Кремль для награждения. Ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В этот же день российский лидер вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болилой и главврачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Оба врача, несмотря на постоянную угрозу жизни, продолжали работать в Херсонской области.

Ранее Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного в Кремле.