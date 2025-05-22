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Израиль отозвал участвовавшую в переговорах по Газе делегацию из Катара

«Аль-Кахира аль-Ихбария»: делегацию Израиля отозвали из Катара
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Global Look Press

Израиль отозвал из Катара свою делегацию, которая принимала участие в непрямых переговорах с представителями палестинского движения ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По данным канала, мера затронула всех членов делегации, в том числе специалистов, занимавшихся техническими вопросами. Решение было принято в связи с тем, что, по мнению израильской стороны, «переговоры в Дохе провалились».

12 мая советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что страна изучает возможность возобновления переговоров по урегулированию ближневосточного конфликта, которые зашли в очередной тупик в апреле 2025 года. В то же время чиновник подчеркнул, что ЦАХАЛ намерен продолжать военную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не выполнит все поставленные задачи.

17 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что делегация движения ХАМАС возобновила переговоры в Дохе для обсуждения соглашения об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Это произошло после начала Израилем первой фазы военной операции под названием «Колесницы Гидеона» в палестинском анклаве.

Ранее власти США и Израиля обсудили возможность создания временной администрации в секторе Газа.

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