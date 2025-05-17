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Делегация ХАМАС вернулась за стол переговоров в Дохе

МО Израиля: ХАМАС вернулся к переговорам в Дохе после начала операции в Газе
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Hatem Khaled/Reuters

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС возобновила переговоры в Дохе для обсуждения соглашения об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Это произошло после начала Израилем первой фазы военной операции под названием «Колесницы Гидеона» в палестинском анклаве, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, чьи слова приводит ТАСС.

«С началом операции «Колесницы Гидеона» в Газе, которую с большой силой проводит Армия обороны Израиля, делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам по соглашению об освобождении заложников, в отличие от непримиримой позиции, которую она (делегация ХАМАС — прим. ред.) занимала до этого момента», — отметил Кац.

14 мая спецпосланник Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и представители ХАМАС провели встречу, во время которой обсудили освобождение израильских заложников. Переговоры состоялись в Дохе, столице Катара. Помимо Дэвида Уиткоффа, американскую сторону представлял посланник президента США по делам заложников Адам Белер. Палестинскую сторону представляли высокопоставленные члены ХАМАС: Мухаммед Дервиш, Халил аль-Хайя и Захир Джабарин.

Ранее журналисты узнали о начале прямых переговоров между США и ХАМАС по урегулированию в секторе Газа.

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