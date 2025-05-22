МИД Финляндии вызвал израильского посла после событий в Дженине

Посол Израиля в Финляндии был вызван в финский МИД из-за инцидента в палестинском Дженине, где израильские военные открыли огонь в сторону делегации дипломатов. Об этом сообщила пресс-служба финского внешнеполитического ведомства.

«МИД вызвал посла Израиля в министерство и запросил разъяснения по поводу вчерашнего применения огня израильской армией во время визита дипломатической делегации в Дженине на Западном берегу», — говорится в сообщении ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве Финляндии добавили, что МИД со своей стороны выразило глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

21 мая МИД Палестины осудил атаку израильских военных на делегацию из дипломатов и журналистов, которые совершали плановый визит в Дженин на Западном берегу Иордана с целью ознакомления с гуманитарной ситуацией. В палестинском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что в составе дипломатической делегации были послы Иордании, Египта и Марокко, кроме того, в нее вошли консулы Великобритании, Греции и Франции. Всего в делегацию входили представители 32 государств.

Ранее армия Израиля подтвердила удар по делегации дипломатов.