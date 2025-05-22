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Украина приняла на вооружение «новую стратегию» в общении с Трампом

Politico: Киев говорит то, что Трампу угодно, чтобы он не вышел из переговоров
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Kevin Lamarque/Reuters

«Новая стратегия» Киева в развитии отношений с Белым домом состоит в том, чтобы потакать президенту США Дональду Трампу и говорить то, что хочет услышать американский президент. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Новая стратегия Киева состоит в том, чтобы «говорить то, что Трамп хочет услышать» в попытке обеспечить его участие в переговорах», — говорится в сообщении издания.

Трамп отклонил идею «безусловного» прекращения огня на Украине, обсуждавшуюся в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 19 мая, сообщает WSJ. По данным издания, Трамп заявил, что ему не нравится термин «безусловное», и дал понять, что США не будут в этом вопросе «давить» на Россию. В ЕС опасаются, что он уступит требованиям Москвы, утверждают источники газеты. В Кремле сообщили, что российские данные отличаются от того, что изложено в WSJ. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.

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