Россия передала Украине список украинских пленных, которых готова передать Киеву

Россия передала Украине список пленных, которых готова передать Киеву в рамках обмена «1000 на 1000» в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 16 мая. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны», — говорится в сообщении.

Украинский лидер также провел совещание по подготовке обмена пленными с Россией в формате «1000 на 1000».

Он подчеркнул, что договоренность об освобождении пленных по формуле «1000 на 1000» стала едва ли не единственным «реальным результатом» российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая.

На совещании украинский политик отметил, что на данный момент ведутся контакты с российской стороной по этому поводу. Организацию процесса и выполнение договоренности контролирует министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее в России заявили, что Зеленскому некого обменивать по формуле «1000 на 1000».