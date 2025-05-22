Зеленский раскрыл подробности подготовки обмена пленными с РФ

Зеленский провел совещание по организации обмена пленными «1000 на 1000» с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными с Россией в формате «1000 на 1000». О реализации этого плана украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что договоренность об освобождении пленных по формуле «1000 на 1000» стала едва ли не единственным «реальным результатом» российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая.

На совещании украинский политик отметил, что на данный момент ведутся контакты с российской стороной по этому поводу. Организацию процесса и выполнение договоренности контролирует министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Это одна из ключевых задач Украины — вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает», — заявил Зеленский.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ходе работы по обмену пленными в формате «1000 на 1000» с украинцами. Он отметил, что этот процесс «достаточно трудоемкий» и требует какого-то времени.

При этом Песков уточнил, что работа ведется «оперативно». По его словам, обе стороны заинтересованы в том, чтобы сделать это максимально быстро.

Ранее в России заявили, что Зеленскому некого обменивать по формуле «1000 на 1000».