Российских дипломатов обвинили в проникновении в парламент Британии

The Guardian: дипломатов из РФ обвинили в проникновении в парламент Британии

Российских дипломатов обвинили в проникновении в частную зону британского парламента. Об этом пишет газета The Guardian.

«Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента в результате серьезного нарушения безопасности накануне Рождества, что встревожило сотрудников службы безопасности и побудило спикеров обеих палат высказать частные предупреждения», — пишет издание.

По данным газеты, небольшая группа дипломатов присоединилась к публичной экскурсии по зданию парламента. Однако затем, якобы, они отделились от экскурсионной группы, чтобы войти в закрытую часть Палаты лордов, прежде чем их обнаружила охрана.

В результате попытки, как пишет издание, депутаты и пэры британского парламента получили письменное предупреждение не приглашать российских дипломатов в парламент. The Guardian также напоминает, что российскому послу, дипломатам и должностным лицам, которые работают в посольстве РФ в Лондоне, запрещено посещать парламент с 2022 года, когда Москва ввела санкции против британских политиков после начала специальной военной операции на Украине.

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