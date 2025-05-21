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Бразилия раскрыла девятерых «разведчиков из России»

NYT: Бразилия раскрыла «разведчиков из России», годами живших под прикрытием
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Depositphotos

Власти Бразилии раскрыли девятерых «российских разведчиков», по меньшей мере двое из них арестованы. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Бразильские контрразведчики тихо и методично охотились за этими шпионами… Агенты раскрыли по меньшей мере девять российских офицеров, работающих под бразильским прикрытием», — говорится в сообщении издания.

Как утверждает NYT, газета «собрала воедино подробности российской шпионской операции в Бразилии и секретных усилий по ее пресечению». Источники сообщили изданию, что расследование уже охватило по меньшей мере восемь стран, разведданные поступают из таких государств, как США, Израиль, Нидерланды, Уругвай. Расследование проводилось и продолжает проводиться при поддержке ЦРУ.

По данным The New York Times, по меньшей мере два «российских разведчика» были арестованы, другие, как говорится в статье, «поспешно ретировались в Россию».

В материале отмечается, что начало СВО на Украине спровоцировало «глобальный ответ на российских шпионов даже в тех частях мира, где эти офицеры долгое время пользовались определенной степенью безнаказанности».

The New York Times не раскрывает детали деятельности «российских шпионов» в Бразилии, однако в статье говорится, что некоторые из них якобы получили подлинные документы – паспорт, свидетельство о рождении, справку о прохождении воинской службы.

Объясняя, почему «российские шпионы» выбрали именно Бразилию как место «наработки своих знаний», газета пишет, что бразильский паспорт является «одним из самых полезных в мире», позволяя безвизовый въезд почти в столько же стран, сколько и американский.

В январе 2025 года российских дипломатов обвинили в проникновении в частную зону британского парламента.

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