Бразилия раскрыла девятерых «разведчиков из России»

Власти Бразилии раскрыли девятерых «российских разведчиков», по меньшей мере двое из них арестованы. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Бразильские контрразведчики тихо и методично охотились за этими шпионами… Агенты раскрыли по меньшей мере девять российских офицеров, работающих под бразильским прикрытием», — говорится в сообщении издания.

Как утверждает NYT, газета «собрала воедино подробности российской шпионской операции в Бразилии и секретных усилий по ее пресечению». Источники сообщили изданию, что расследование уже охватило по меньшей мере восемь стран, разведданные поступают из таких государств, как США, Израиль, Нидерланды, Уругвай. Расследование проводилось и продолжает проводиться при поддержке ЦРУ.

По данным The New York Times, по меньшей мере два «российских разведчика» были арестованы, другие, как говорится в статье, «поспешно ретировались в Россию».

В материале отмечается, что начало СВО на Украине спровоцировало «глобальный ответ на российских шпионов даже в тех частях мира, где эти офицеры долгое время пользовались определенной степенью безнаказанности».

The New York Times не раскрывает детали деятельности «российских шпионов» в Бразилии, однако в статье говорится, что некоторые из них якобы получили подлинные документы – паспорт, свидетельство о рождении, справку о прохождении воинской службы.

Объясняя, почему «российские шпионы» выбрали именно Бразилию как место «наработки своих знаний», газета пишет, что бразильский паспорт является «одним из самых полезных в мире», позволяя безвизовый въезд почти в столько же стран, сколько и американский.

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