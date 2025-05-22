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Хинштейн поехал в Москву после встречи с Путиным

Хинштейн пообещал не подвести Путина, отметившего его умение выбивать деньги
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поехал в Москву после оценки своей работы со стороны президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава региона в Telegram-канале.

«Сегодня одним днем работаю в Москве, сейчас подъезжаем к столице. Накануне, будучи в Курске, президент сказал, что у меня неплохо получается выбивать деньги. Буду стараться соответствовать такой высокой оценке со стороны Владимира Владимировича», — сказал он.

По словам чиновника, в Курской области существует много проблем и задач, решить которые только своими силами нельзя. Хинштейн добавил, что рассчитывает на успешное проведение всех запланированных переговоров и получение поддержки.

Накануне Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области пошутил, что Александра Хинштейна назначили врио губернатора региона потому, что он «хочет все побольше».

В ходе совещания Путин спросил главу Глушковского района Павла Золотарева, на сколько километров нужно отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) от российской границы. Чиновник ответил, что Сумы должны стать российской территорией.

Ранее Путин заявил, что обладает всей информацией по Курской области.

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