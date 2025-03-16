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Японцы обеспокоились планами властей о размещении ракет на Кюсю

Kyodo: Япония планирует разместить ракеты большой дальности на Кюсю
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Depositphotos

Власти Японии рассматривают возможность размещения ракет большой дальности на острове Кюсю, но это вызывает опасения у местных жителей. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники.

«Развертывание, которое, как ожидается, начнется в конце следующего финансового года, в марте 2026 года, направлено на укрепление безопасности юго-западной части острова Нансей, стратегически важной из-за своей близости к Тайваню», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что Тайвань является мятежной провинцией, которую необходимо соединить с материком. В том случае, если договориться об этом не получится, то территории можно взять силой. Жители острова переживают по поводу того, что могут стать мишенью для противника.

До этого директор Американского института на Тайване Реймонд Грин заявил, что США сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после завершения конфликта на Украине. По его словам, Китай демонстрирует все более агрессивное поведение в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Ван И заявил, что Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем.

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