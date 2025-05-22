В Армении высказались о планах по выходу из ЕАЭС

Минэкономики Армении: вопрос о выходе из ЕАЭС не стоит на повестке дня

В настоящее время вопрос о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не стоит на повестке дня. Об этом заявил армянский министр экономики Геворг Папоян, передает ТАСС.

«Во-первых, мы сейчас находимся в другом экономическом союзе (ЕАЭС. — «Газета.Ru»). Во-вторых, Армения не представляла заявки [на членство в ЕС]. И об иной повестке, я, хотя бы как член правительства, не знаю», — сказал глава ведомства.

Папоян добавил, что законодательные инициативы по евроинтеграции направлены на укрепление отношений с Евросоюзом. При этом, по его словам, решение не направлено против России.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении высказались о потенциальном вступлении в Евросоюз.