В Кремле ответили на предложения внести изменения в Конституцию

Песков: предлагаемые изменения для Конституции трудно оценить, в них нет конкретики

Предложения об изменениях в Конституцию РФ трудно прокомментировать, поскольку нет понимания по их конкретике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Отвечая на вопрос журналистов он отметил, что не знает о каких конкретно предложениях идет речь. Пескову пояснили, что депутат Госдумы Сергей Миронов предложил исключить пункт о двойном гражданстве. В свою очередь глава СК заявил о необходимости закрепить в Конституции национальную идею России.

«Ясно. Здесь трудно что-то сказать, потому что нужно понимать конкретно о чем идет речь, такого понимания пока нет», — ответил Песков.

22 мая Бастрыкин заявил, что национальная идея РФ должна основываться на традиционных ценностях и ее необходимо закрепить в Конституции России.

19 мая зампред Госдумы Петр Толстой анонсировал «существенные изменения» Конституции РФ. По его словам, такие меры необходимы, так как большинство мировых практик «не прижилось» в российском законодательстве.

Ранее сообщалось, что в РПЦ готовы к изменению Конституцию ради запрета абортов.