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Путин призвал поддержать идеи, выдвинутые на Лихачевских чтениях

Путин заявил, что выдвинутые на Лихачевских чтениях идеи будут поддержаны
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе приветственного слова участникам и гостям XXIII Международных Лихачевских научных чтений выразил уверенность, что выдвинутые на форуме идеи получат поддержку. Соответствующая телеграмма обнародована на сайте Кремля.

«Выдвинутые в ходе встречи предложения и инициативы обязательно получат поддержку. Желаю вам плодотворной, конструктивной работы и всего самого доброго», — заявил он.

Глава государства отметил, что форум вновь объединил известных ученых, представителей творческой интеллигенции, а также общественных деятелей из разных регионов страны, которым близки идеи Дмитрия Сергеевича Лихачева.

До этого Путин распорядился создать в России межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи.

В документе говорится, что основные задачи группы — это координация деятельности федеральных органов власти в сфере воспитания детей и молодежи, обеспечение координации с различными организациями, определение мер, необходимых для создания единого пространства во всех образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.

Ранее Путин объяснил, на ком лежит вина за отсутствие у детей интереса к теме ВОВ.

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